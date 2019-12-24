2019-12-24T12:48:00+03:00
Происшествия

Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе

Один человек погиб
Руслан Савинов
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Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районеСтрашное ДТП произошло в Нефтеюганском районеФото: pixabay.com
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Сегодня, 24 декабря, около 11:40 на 602 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Подробности трагедии сообщает УМВД Югры.

По предварительной информации столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате произошедшего ДТП один человек погиб. Отмечается, что удар был такой чудовищной силы, что от легковушки практически ничего не осталось: кузов машины разорван на части.

- Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Окружная госавтоинспекция напоминает, что зимой дорожные условия могут стремительно меняться: резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Поэтому манера вождения должна максимально соответствовать условиям за окном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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