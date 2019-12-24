В Югре остался прежний уровень безработицы

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-24T06:46:34+03:00

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Участники экономической региональной комиссии дали оценку рынку труда в ХМАО. По информации правительства Югры, уровень регистрируемой безработицы не изменился. В целом по автономному округу он составляет 0,4%, ситуация остается стабильной

- Показатели уровня регистрируемой безработицы немного превышают средние по автономному округу в нескольких районах. Так, в Кондинском районе уровень безработицы составляет 2,01%, Советском районе – 2,6%, в Березовском районе – 2,75%, - доложил первый замглавы региона Геннадий Бухтин. Он также поручил главам муниципалитетов проанализировать ситуацию и доложить о принимаемых мерах.

По мнению директора департамента труда и занятости населения округа Алексея Варлакова, основной проблемой занятости граждан остается недостаточное количество постоянных рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU