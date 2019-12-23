Снеговик-супермэн появился в хантымансийском парке

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-23T11:54:22+03:00

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Снеговик-супермэн появился в парке Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. По данным «Югра-Экология», авторами снежной скульптуры стали сотрудники регионального оператора сферы обращения с отходами на территории округа.

Отметим, что ежегодно в декабре в окружной столице проходит городской конкурс «Мой снеговик». В нем могут участвовать трудовые коллективы, семьи и отдельные горожане. По мнению жителей Ханты-Мансийска, эко-снеговик пока что является безусловным лидером и фаворитом конкурсной гонки.

Необычная снежная фигура заявлена в номинации «Снеговик-герой». Представители «Югра-Экология» сообщили, что решили сделать фигуру экомэна, защитника природы и чистоты, для привлечения внимания жителей к вопросам экологии. Победит ли снежный шедевр в конкурсе станет известно в конце декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU