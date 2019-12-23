Узбекистанец-истязатель осужден в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-23T11:13:07+03:00

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана за совершение уголовного преступления по статье «Причинение физических или психических страданий путем нанесения побоев, совершенное группой лиц».

Следствие установило, что подсудимый со своим знакомым в августе 2016 года около кафе «Караван» силой усадил свою соотечественницу в салон автомобиля. Злоумышленники отвезли потерпевшую на лесополосу, где потребовали ее раздеться. Они заставили девушку признать себя представительницей древнейшей профессии на камеру телефона и поклясться изменить образ жизни.

Девушка выполнила требования. После этого осужденный нанес потерпевшей не менее пятнадцати ударов и увез обратно в город. Там он запер ее в своей съемной квартире. Позднее потерпевшая выпрыгнула с балкона второго этажа. Прыжок закончился переломом позвоночника.

Вскоре преступника задержали полицейские. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет колонии общего режима. Его сообщник скрылся от следствия в солнечном Узбекистане. В данный момент он находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU