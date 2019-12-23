Этномузей Ханты-Мансийска познакомит горожанам с народными традициями Югры

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-23T10:51:44+03:00

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В преддверии новогодних праздников в этнографическом музее «Торум Маа» окружной столицы начинает работу выставка «Народные традиции заснеженной Югры». Посетители познакомятся с бытом и укладом жизни коренных народов округа.

На экспозиции представлены предметы быта, зимняя одежда, орудия промысла. Здесь же можно будет познакомиться с народным укладом и праздничными традициями, характерными для зимы, сообщает департамент культуры ХМАО-Югры.

По данным кураторов музея, каждый сможет примерить зимнюю одежду северных народов, сделать селфи у нарт на фоне зимнего пейзажа.

Выставка экспонируется с 20 декабря 2019 года до 31 января 2020 года. Напоминаем, что выставочные залы музея располагаются по адресу улица Комсомольская,30 и работают с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед по средам — воскресеньям, а в понедельник и вторник – выходные дни. Телефон для уточнения подробностей работы выставки: +7 (3467) 353-423.

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ИСТОЧНИК KP.RU