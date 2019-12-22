СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-22T10:46:42+03:00

Ночью на месторождении в Сургутском районе произошел пожар. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Пожар на Повховском месторождении в Сургутском районе произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Горел вагончик.

Как рассказали в МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в 01:42 поступило сообщение о возгорание металлического контейнера на месторождении Повховское в Сургутском районе.

В результате возгорания строение уничтожено по всей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание было локализовано в 02:08, открытое горение ликвидировано в 02:11. На ликвидацию пожара выезжали одна единица техники и пять человек личного состава. Причину возгорания и ущерб устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU