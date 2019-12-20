Жители Югры в попытках получения пассивного дохода теряют свои деньги
За минувшие сутки в Югре произошло пять краж с банковских карт. Пострадавшие сами перевели злоумышленникам более 450 тысяч рублей. Пресс-служба УМВД России по ХМАО отмечает, что среди обедневших из-за доверчивости больше женщин среднего возраста.
Самой крупной суммы лишилась жительница Югорска. Неизвестный под предлогом получения доходов по торговой платформе «Getrofit» похитил у нее более 360 тысяч рублей с двух банковских карт. Для этого он использовал вредоносную компьютерную программу.
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых. Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денег.
Полицейские призывают югорчан быть бдительными и по всем подозрительным фактам сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU