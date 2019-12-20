2019-12-20T12:23:05+03:00
Происшествия

Сургутские и нефтеюганские воришки обчиcтили под Новый год пару магазинов

Но отвечать за это придется по всей строгости закона
Руслан Савинов
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Сургутские и нефтеюганские воришки обчищают под Новый год городские магазиныСургутские и нефтеюганские воришки обчищают под Новый год городские магазиныФото: pixabay.com
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Нефтеюганец и сургутянка подозреваются в совершении похожих преступлений: они совершили мелкие кражи из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Ранее судимый 30-летний подозреваемый похитил из магазина в шестом микрорайоне Нефтеюганска продукты питания и шампунь. Сумма ущерба магазину составила более 2500 рублей. Проводится проверка.

В Сургуте установлена 28-летняя подозреваемая, которая из магазина на улице Иосифа Каролинского похитила одиннадцать палок колбасы. Мясных изделий она утащила на общую сумму более 3500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщина под подпиской о невыезде.

Всего за минувшие сутки в автономном округе случилось 48 преступлений. Из них нераскрытыми остались лишь восемь. Раскрываемость по горячим следам составила 83%. Также было выявлено 3653 правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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