2019-12-20T11:38:51+03:00
Общество

В Нижневартовске завершается реконструкция сквера Строителей

За время ремонта пришлось сменить подрядчика
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нижневартовске завершается реконструкция сквера Строителей. Фото администрации города.В Нижневартовске завершается реконструкция сквера Строителей. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

До Нового года планируется завершить все работы по благоустройству в нижневартовском сквере Строителей. По данным администрации города, на стройплощадке осталось привести в порядок освещение, установить флагштоки и убрать ограждения. Все необходимые коммуникации уже подведены.

Напомним, что прежний подрядчик не справился с обязательствами и 10 сентября к работам приступил новый: строители работали без выходных в несколько смен.

- Электричество подведено, остается монтаж. На все работы действует пятилетняя гарантия. Весной завершат благоустройство – выполнят озеленение. Забор уберем, пространство останется открытым. Каждый вид работ принимают кураторы совместно с подрядчиком. В этом году в городе организована ассоциация строителей Нижневартовска. В дальнейшем определим, какие портреты будут вывешены на доске почета, - заявил замглавы Нижневартовска Виктор Ситников.

Добавим, проект сквера включает более одиннадцати объектов, в том числе солнечные часы на площади, галереи под открытым небом, места отдыха, монумент «Город», входы на территорию сквера Строителей украшают арки.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор спишет пени за ТКО югорским должникам, но при одном условии
Виновник прилюдной стрельбы из холостого пистолета в Сургуте заплатит штраф
Завершился масштабный ремонт детской поликлиники Сургута
Замгубернатора ХМАО вручил благодарности за развитие спорта
Жители Югры в попытках получения пассивного дохода теряют свои деньги
Северянам дали советы, как заказать новогодний банкет
Сургутские и нефтеюганские воришки обчиcтили под Новый год пару магазинов
В Нижневартовске завершается реконструкция сквера Строителей
Глава поселения в Югре под следствием за получения взятки
В гимназии Югорска нашли плесень в школьной запеканке
Жителей окружной столицы приглашают принять участие в планировании бюджета
Двух преступников осудили за крупный сбыт «синтетики» в Сургуте
Хантымансийцев приглашают получить удостоверение участника новогодних событий
Накануне в окружном центре столкнулись «Фольксваген Каравелла» и «Форд Транзит»
Две отдаленные деревни в Березово наконец получили доступ к качественной питьевой воде
К проекту строительства моста через Обь вернутся в 2021 году
Хантымансийский колледж оштрафован за бездействие по блокировке доступа к экстремистским сайтам
Волонтеры Мегиона подвели итоги года
Семи муниципалитетам Югры выделят деньги для погашения долгов
Погода в Югре 20 декабря: холодает
В автономном округе проиндексируют социальные выплаты
«Человеком года» Лянтора признали 18-летнюю зооволонтера
Полицейские ХМАО напомнили югорчанам, как распознать фальшивые купюры
В Нижневартовске прошел новогодний молодежный бал