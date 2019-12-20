В Нижневартовске завершается реконструкция сквера Строителей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-20T11:38:51+03:00

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До Нового года планируется завершить все работы по благоустройству в нижневартовском сквере Строителей. По данным администрации города, на стройплощадке осталось привести в порядок освещение, установить флагштоки и убрать ограждения. Все необходимые коммуникации уже подведены.

Напомним, что прежний подрядчик не справился с обязательствами и 10 сентября к работам приступил новый: строители работали без выходных в несколько смен.

- Электричество подведено, остается монтаж. На все работы действует пятилетняя гарантия. Весной завершат благоустройство – выполнят озеленение. Забор уберем, пространство останется открытым. Каждый вид работ принимают кураторы совместно с подрядчиком. В этом году в городе организована ассоциация строителей Нижневартовска. В дальнейшем определим, какие портреты будут вывешены на доске почета, - заявил замглавы Нижневартовска Виктор Ситников.

Добавим, проект сквера включает более одиннадцати объектов, в том числе солнечные часы на площади, галереи под открытым небом, места отдыха, монумент «Город», входы на территорию сквера Строителей украшают арки.

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ИСТОЧНИК KP.RU