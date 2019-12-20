2019-12-20T09:34:53+03:00
Происшествия

Двух преступников осудили за крупный сбыт «синтетики» в Сургуте

Они получили длительные тюремные сроки
Руслан Савинов
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Двух преступников осудили за крупный сбыт «синтетики» в Сургуте. Фото прокуратуры ХМАО.Двух преступников осудили за крупный сбыт «синтетики» в Сургуте. Фото прокуратуры ХМАО.
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Городской суд Сургута признал виновными местного жителя и мужчину из Омской области по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, сургутянин с целью получения прибыли в апреле 2019 года продал через тайники-закладки более девяти грамм «синтетики». Остальные запасы наркотиков он хранил у себя и в сумке своей жены. Отмечается, что супруга даже не знала о содержимом своей сумочки.

Житель Омской области в ноябре прошлого года приехал в Сургут. Здесь он успел продать около семи грамм наркотиков все через те же тайники-закладки.

Суд назначил сургутянину девять с половиной лет исправительной колонии строгого режима, а жителю Омской области - на год больше с отбыванием в этой же колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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