2019-12-20T08:34:24+03:00
Общество

К проекту строительства моста через Обь вернутся в 2021 году

Новый мост появится восточнее эксплуатируемого
Руслан Савинов
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К проекту строительства моста через Обь вернутся в 2021 году. Фото правительства ХМАО.К проекту строительства моста через Обь вернутся в 2021 году. Фото правительства ХМАО.
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Состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова в Москве. По данным правительства ХМАО, участники обсудили вопрос реализации проекта по строительству моста через реку Обь в Сургутском районе. Новый объект планируется расположить восточнее эксплуатируемого.

Губернатор отметила значимость моста не только для региона, но и для страны в целом. Планируемый объект является частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – ТюменьСургутСалехард». Этот коридор формируется в рамках транспортных коридоров «АрктикаАзия» и «Северный транспортный коридор».

Участники встречи договорились о создании рабочей группы по реализации проекта с 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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