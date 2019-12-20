СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-20T08:34:24+03:00

К проекту строительства моста через Обь вернутся в 2021 году. Фото правительства ХМАО.

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Состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и замминистра транспорта России Иннокентия Алафинова в Москве. По данным правительства ХМАО, участники обсудили вопрос реализации проекта по строительству моста через реку Обь в Сургутском районе. Новый объект планируется расположить восточнее эксплуатируемого.

Губернатор отметила значимость моста не только для региона, но и для страны в целом. Планируемый объект является частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Этот коридор формируется в рамках транспортных коридоров «Арктика – Азия» и «Северный транспортный коридор».

Участники встречи договорились о создании рабочей группы по реализации проекта с 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU