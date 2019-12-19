В автономном округе проиндексируют социальные выплаты
Индексация размеров отдельных видов мер соцподдержки, помощи и иных выплат будет произведена в ХМАО с 1 января 2020 года. По информации правительства ХМАО, о принятии этого решения стало известно сегодня. Подробности индексации были озвучены в ходе заседания под председательством первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина.
Так, на 3,8 процента будет проиндексировано десять видов ежемесячных мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и других категорий югорчан. Среди них труженики тыла, реабилитированные, ветераны труда, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, приемные семьи для пожилых.
- Численность получателей индексируемых мер поддержки составляет 149110 человек. В их числе 91 тысяча – труженики тыла и ветераны труда, – рассказала исполняющая обязанности директора департамента соцразвития Югры Елена Немчинова.
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ИСТОЧНИК KP.RU