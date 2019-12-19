Сотрудники МЧС проверили точки продаж новогодней пиротехники в Лангепасе
В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники МЧС и добровольцы совершили рейд по местам продажи пиротехнических изделий в Лангепасе. По информации МЧС ХМАО, специалисты оценили качество и условия хранения пиротехники.
В первую очередь проверяли сертификат на продукцию: он подтверждает качество и сроки годности. Уже затем осматривали условия хранения.
МЧС напоминает, что перед покупкой пиротехники необходимо осмотреть внешний вид изделия, целостность упаковки, дату производства и сроки годности. Также не нужно стесняться просить у продавца сертификат.
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ИСТОЧНИК KP.RU