Сотрудники МЧС проверили точки продаж новогодней пиротехники в Лангепасе

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-19T13:57:46+03:00

Сотрудники МЧС проверили точки продажи новогодней пиротехники в Лангепасе. Фото МЧС по ХМАО.

Советы по покупке пригодятся также всем жителям автономного округа

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В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники МЧС и добровольцы совершили рейд по местам продажи пиротехнических изделий в Лангепасе. По информации МЧС ХМАО, специалисты оценили качество и условия хранения пиротехники.

В первую очередь проверяли сертификат на продукцию: он подтверждает качество и сроки годности. Уже затем осматривали условия хранения.

МЧС напоминает, что перед покупкой пиротехники необходимо осмотреть внешний вид изделия, целостность упаковки, дату производства и сроки годности. Также не нужно стесняться просить у продавца сертификат.

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ИСТОЧНИК KP.RU