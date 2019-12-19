Нижневартовский юрист получил грант на просвещение народов севера
На всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов севера «Российский Север» со своим соцпроектом победу одержал Федор Никитин. Форум проходил в Ханты-Мансийске с целью улучшения жизни коренного северного населения.
Администрация Нижневартовска добавляет, что Никитин является представителем народа ханты и специализируется на исследовании прав северных народов.
Проект молодого юриста направлен на повышение правовой культуры и грамотности представителей коренных малочисленных народов севера, проживающих в Нижневартовске и в пяти сельских поселениях Югры.
Сейчас проект находится в стадии активной подготовки. Уже весной следующего года он будет запущен в работу.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU