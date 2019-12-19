2019-12-19T07:48:06+03:00
Происшествия

Предприниматель из Нефтеюганского района задолжал кругленькую сумму налоговой

С него причитается 37 миллионов рублей
Руслан Савинов
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Предприниматель из Нефтеюганского района задолжал кругленькую сумму налоговойПредприниматель из Нефтеюганского района задолжал кругленькую сумму налоговой
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В отношении директора коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, с 2014 по 2016 год подозреваемый предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями из-за корысти. Он тем самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 37 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и подсчет ущерба бюджетной системе Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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