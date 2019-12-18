Подросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовый

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-18T15:12:57+03:00

Чуть позднее он разбил его, испугавшись последствий

Изменить размер текста: A A

Следком Нижневартовска возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего юноши по статье «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия». По данным СУ СК по ХМАО, подозреваемый с угрозами открыто похитил у восьмиклассника сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Когда мальчик рассказал о случившемся родителям, то они, используя функции смартфона, заблокировали телефон. На гаджете появилось сообщение «верните телефон владельцу». Испугавшись ответственности, подозреваемый сломал смартфон и выкинул его в сугроб. Тем не менее личность юноши была с легкостью установлена, и он стал участником уголовного дела.

Отметим, что родители подозреваемого уже возместили причиненный ущерб: они купили для потерпевшего юноши новый телефон. Но это не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU