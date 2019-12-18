2019-12-18T15:12:57+03:00
Происшествия

Подросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовый

Чуть позднее он разбил его, испугавшись последствий
Руслан Савинов
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Подросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовыйПодросток в Нижневартовске силой отобрал у восьмиклассника сотовыйФото: pixabay.com
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Следком Нижневартовска возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего юноши по статье «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия». По данным СУ СК по ХМАО, подозреваемый с угрозами открыто похитил у восьмиклассника сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Когда мальчик рассказал о случившемся родителям, то они, используя функции смартфона, заблокировали телефон. На гаджете появилось сообщение «верните телефон владельцу». Испугавшись ответственности, подозреваемый сломал смартфон и выкинул его в сугроб. Тем не менее личность юноши была с легкостью установлена, и он стал участником уголовного дела.

Отметим, что родители подозреваемого уже возместили причиненный ущерб: они купили для потерпевшего юноши новый телефон. Но это не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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