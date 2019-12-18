2019-12-18T15:02:24+03:00
Общество

Росздравнадзор ХМАО выявил десять аптек, снабжавших наркоманов

В регионе ведется планомерная борьба с «аптечной наркоманией»
Руслан Савинов
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Росздравнадзор ХМАО выявил десять аптек, снабжавших наркомановРосздравнадзор ХМАО выявил десять аптек, снабжавших наркомановФото: pixabay.com
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Росздравнадзор совместно с правоохранителями взяли под жесткий контроль реализацию аптеками ХМАО психоактивных лекарств. По данным Росздравнадзора Югры, благодаря обращениям граждан выявлено 10 аптек, которые занимались незаконной реализацией психоактивных лекарственных средств.

За 2019 год по фактам выявленных нарушений рецептурного отпуска возбуждено 29 административных дел. Общая сумма штрафов составила 968 тысяч рублей.

Арбитражный суд Югры приостановил лицензии на фармацевтическую деятельность восьми аптек. Две аптеки самостоятельно прекратили свою деятельность после проведения проверок Росздравнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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