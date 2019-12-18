2019-12-18T13:24:24+03:00
Общество

На городской площади Лянтора открылась непривычно большая горка

Дети в возрасте от 8 до 12 лет допускаются на нее в сопровождении взрослых
Руслан Савинов
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На городской площади Лянтора открылась непривычно большая горка. Фото пресс-службы главы города.На городской площади Лянтора открылась непривычно большая горка. Фото пресс-службы главы города.
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Сегодня состоялась открытие лянторской горки «Волшебный дворец» при участии представителей администрации города.

Пресс-служба главы Лянтора сообщает, что новая двухскатная деревянная горка стала украшением привычного зимнего городка. Теперь у жителей появились новые возможности для активного отдыха на городской площади.

При открытии отдельное внимание было посвящено теме правил безопасности. Например, запрещено скатываться стоя на ногах, на корточках, съезжать головой вниз. Съезд разрешен только на мягких ледянках.

- «Волшебный замок» предназначен для взрослых и детей старше 8 лет. При этом, дети в возрасте от 8 до 12 лет допускаются на горку в сопровождении взрослых, - обратила внимание член общественного совета Лянтора Алеся Штибекова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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