Виртуальный Дед Мороз добрался до соцсетей ХМАО

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-18T13:06:32+03:00

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В ходе виртуального путешествия по соцсетям Дед Мороз поздравляет с праздником жителей разных регионов и разыгрывает подарки. Сегодня розыгрыш стартовал и в Югре. Новогодний спецпроект запущен в официальном сообществе региона «ВКонтакте».

Добавим, что в числе призов – абонемент в парк «Россия — моя история» в Сургуте, билеты в этнографический музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске, а также билеты в когалымский аквапарк.

ХМАО – уже 16-ый регион в виртуальном маршруте Деда Мороза. Его путь можно отследить по интерактивным обложкам сообществ. Пользователям, желающим принять участие в этой акции, необходимо выполнить условия конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU