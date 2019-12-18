Браконьера из Березовского района осудят за незаконный лов рыбы
Прокуратура Березовского района обвинила местного жителя по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в крупном размере».
Следствие установило, что в сентябре 2019 года обвиняемый на моторной лодке незаконно выловил 55 особей сырка с использованием запрещенной рыболовецкой сети. Преступление произошло на реке Хулга.
В результате незаконных действий злоумышленника рыбным запасам России был причинен ущерб в размере более ста тысяч рублей. Эту сумму он уже добровольно возместил.
Уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU