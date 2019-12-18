СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-18T11:45:16+03:00

Браконьера из Березовского района осудят за незаконный лов рыбы Фото: pixabay.com

Он нарыбачил на сто тысяч рублей

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Прокуратура Березовского района обвинила местного жителя по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в крупном размере».

Следствие установило, что в сентябре 2019 года обвиняемый на моторной лодке незаконно выловил 55 особей сырка с использованием запрещенной рыболовецкой сети. Преступление произошло на реке Хулга.

В результате незаконных действий злоумышленника рыбным запасам России был причинен ущерб в размере более ста тысяч рублей. Эту сумму он уже добровольно возместил.

Уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU