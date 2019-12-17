Ледовый городок Радужного готов к открытию
Праздничное открытие ледового городка и новогодней ели Радужного состоится в воскресенье 22 декабря в 13:00 на площади дружбы народов. Администрация города сообщает, что для жителей и гостей города подготовлена концертно-игровая программа с играми песнями, танцами и розыгрышами.
Администрация Радужного обращается к жителям с просьбой не оставлять детей без присмотра: соблюдение несложных правил катания с горок позволит обезопасить окружающих от возможных травм.
Движение автотранспорта при открытии городка будет временно ограничено на участке улицы 50 лет Победы и на участке улицы Парковой.
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ИСТОЧНИК KP.RU