Накануне сургутский пенисонер на «Тойота Ленд Крузер» сбил ребенка
Накануне в 19:47 в Сургуте на проспекте Пролетарский 65-летний водитель на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» допустил наезд на ребенка. Об этом сообщает госавтоинспекция ХМАО.
Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе из – за того, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате ДТП 14-летний мальчик получил телесные повреждения.
Всего за минувшие сутки в округе произошло 2 ДТП. В них два человека получили ранения. Сотрудники ГИБДД задержали десять водителей за управление авто пьяными. За выезд на встречку 12 водителей привлечены к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU