Накануне сургутский пенисонер на «Тойота Ленд Крузер» сбил ребенка

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-17T08:58:07+03:00

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Накануне в 19:47 в Сургуте на проспекте Пролетарский 65-летний водитель на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» допустил наезд на ребенка. Об этом сообщает госавтоинспекция ХМАО.

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе из – за того, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате ДТП 14-летний мальчик получил телесные повреждения.

Всего за минувшие сутки в округе произошло 2 ДТП. В них два человека получили ранения. Сотрудники ГИБДД задержали десять водителей за управление авто пьяными. За выезд на встречку 12 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU