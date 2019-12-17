СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-17T08:31:53+03:00

Вартовец прописал у себя несчастливое число мигрантов. Фото прокуратуры ХМАО.

За это он может отправиться в тюрьму на три года

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Нижневартовская прокуратура обвинила 40-летнего местного жителя по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Информацию об этом приводит прокуратура Югры.

По данным следствия, злоумышленник с ноября прошлого года по октябрь 2019 года фиктивно поставил на учет по месту пребывания 13 иностранных граждан.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Уголовная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU