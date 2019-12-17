Вартовец прописал у себя несчастливое число мигрантов
Нижневартовская прокуратура обвинила 40-летнего местного жителя по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Информацию об этом приводит прокуратура Югры.
По данным следствия, злоумышленник с ноября прошлого года по октябрь 2019 года фиктивно поставил на учет по месту пребывания 13 иностранных граждан.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Уголовная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU