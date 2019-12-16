У югорских городов и районов вскоре появятся собственные бренды

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-16T13:47:10+03:00

Об этом стало известно на II форуме по втором форуме по брендингу и маркетингу

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В Ханты-Мансийске прошли образовательные семинары для представителей муниципалитетов округа по территориальному маркетингу и брендингу.

Портал «Открытый регион - Югра» отмечает, что по итогам работы семинаров урбанист Святослав Мурунов помог специалистам округа сформировать план работы по развитию своих брендов и дал оценки для всех идей югорчан.

- Это была потрясающая стратегическая сессия! Эмоций очень много. Нам удалось достичь результата именно в части особенностей наших 22 муниципалитетов. Каждый из присутствующих предлагал свои идеи, с которыми мы уезжаем домой. Я надеюсь, что мы будем их воплощать в жизнь при поддержке своих коллег, и каждый муниципалитет приобретёт новый виток в своем развитии., найдёт свою изюминку и наш округ будет процветать, - поделилась директора центра молодежи Урая Наталья Емшаева.

На форуме эксперты высоко оценили возможности округа в части развития системы брендинга и маркетинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU