Пенcионерка из Нефтеюганска похитила говядину из лифта

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-16T12:45:38+03:00

Пенсионерка из Нефтеюганска похитила говядину из лифта Фото: pixabay.com

Ущерб составил семь тысяч рублей

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Дознаватели ОМВД России по Нефтеюганску возбудили уголовное дело в отношении 67-летней женщины. Она путем свободного доступа из лифта, расположенного в одном из домов 16а микрорайона города, похитила тушку говядины

Сумма ущерба, причиненная владельцу мяса, составила семь тысяч рублей. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным УМВД ХМАО всего за минувшие выходные в округе произошло 81 преступление, раскрыто 62. Раскрываемость по горячим следам составила 76%. Выявлено 5888 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU