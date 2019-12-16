СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-16T12:05:05+03:00

Вартовчанка прописала у себя в квартире более трех десятков мигрантов Фото: pixabay.com

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В Нижневартовске в ходе проведения оперативного мероприятия полицейские выявили 36-летнюю женщину, которая осуществила фиктивную постановку на у себя в квартире 31 иностранного гражданина. У нее не было намерения предоставлять свое жилое помещение для проживания и пребывания. Женщина погналась за легкими деньгами

По информации УМВД ХМАО возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным УМВД ХМАО всего за минувшие выходные в округе произошло 81 преступление, раскрыто 62. Раскрываемость по горячим следам составила 76%. Выявлено 5888 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU