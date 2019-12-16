Сургут пополнится снегоплавильной станцией

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-16T08:12:52+03:00

Она поможет снизить нагрузку на городскую технику

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В Сургуте появится снегоплавильная станция. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов.

Обильные снегопады привели к тому, что часть городских полигонов ограничили въезд. Поэтому специалисты изучили опыт других городов при решении подобных проблем, в частности Новосибирск. Там снег утилизируют с помощью снегоплавильных установок: современно и экологично.

Начата разработка проекта «Снегоплавильный пункт». Градоначальник признает, что один пункт не решит проблему всего Сургута, но поможет снизить нагрузку на технику в пиковые периоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU