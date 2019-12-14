В Югорске мужчина три дня расплачивался в магазинах чужой карточкой

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-14T13:00:27+03:00

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В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции поступило заявление о краже денег с утерянной карты от местной жительницы. Оказалось, что на автостоянке около здания МФЦ мужчина обнаружил банковскую карту с персональными данными владельца. Он убедился, что рядом нет посторонних, забрал карту и направился в ближайший магазин, чтобы проверить наличие денег.

Он оплатил товар в магазине, а потом решил и дальше ею пользоваться, пока не закончатся деньги. В течение трёх дней он оплачивал товары картой, причинив владелице ущерб на сумму 15 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаивается.

ИСТОЧНИК KP.RU