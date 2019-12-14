В Югре заблокировали доступ к трём сайтам, пропагандировавшим межрасовую ненависть
Когалымская прокуратура во время мониторинга интернета выявила три интернет-сайта, на которых была опубликована запрещённая в России информация. А именно: изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.
Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В связи с запрещённой информацией прокурор Когалыма обратился в суд с заявлением о признании такой информации запрещённой на территории России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил их полностью.
Сейчас доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU