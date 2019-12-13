2019-12-13T15:51:33+03:00
Общество

Нижневартовск чуть не остался без машин скорой помощи

Но все обошлось
Руслан Савинов
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Нижневартовск чуть не остался без машин скорой помощиНижневартовск чуть не остался без машин скорой помощиФото: pixabay.com
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Нижневартовская городская станция скорой помощи чуть не лишилась водителей из-за долгов по зарплате.

Сегодня, 13 декабря, они планировали остаться в гараже, пока им не заплатят. Однако до забастовки дело не дошло: им оплатили долги по зарплате. По данным инфопортала «Точка. Нижневартовск», водители не получали зарплату с сентября.

Главврач городской станции скорой медпомощи Максим Смирнов подтвердил ресурсу «СИА-ПРЕСС», что все долги погашены полностью. Отмечается, что задолженности перед водителями копились не по вине станции скорой медпомощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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