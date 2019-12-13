2019-12-13T15:32:35+03:00
Общество

Новогодние городки Мегиона посвятили юбилею нефтяников и сорокалетию города

Открытие состоится 22 декабря
Руслан Савинов
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Новогодние городки Мегиона посвятили юбилею нефтяников и сорокалетию города. Фото администрации города.Новогодние городки Мегиона посвятили юбилею нефтяников и сорокалетию города. Фото администрации города.
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В Мегионе идет строительство новогодних городков: ледовые фигуры и елки устанавливают на городской площади. В этом году тематикой выбраны юбилейные даты: 40-летие присвоения Мегиону статуса города и 55-летие предприятия нефтяников

Срок службы ледяных композиций намного превышает снег. Ледяному городку мегионцы будут радоваться до весны. Стилизованные под нефтяные вышки горки предназначены для детей всех возрастов.

Администрация Мегиона отмечает, что открытие новогодних городков состоится в воскресенье, 22 декабря, в 12:00. Гостей праздника будет ждет театрализованное представление с интерактивными площадками и конкурс карнавальных костюмов. Заявки на конкурс принимаются до 20 декабря по телефону: 3-50-45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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