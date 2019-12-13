Житель Советского района попался с почти двумя граммами наркотиков

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-13T14:35:38+03:00

Наказанием может стать лишение свободы до десяти лет

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Полиция Советского района задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

УМВД по ХМАО установило, что мужчина незаконно приобрел наркотики для личного потребления и хранил их у себя. При досмотре у него изъяли почти два грамма запрещенных веществ.

Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU