СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-13T14:26:46+03:00

Жители Нижневартовского района присоединились к акции «Бросай болеть – вставай на лыжи» Фото: pixabay.com

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Акция «Бросай болеть – вставай на лыжи» является частью федерального проекта «Спорт - норма жизни». На берегу реки Аган собралось около 120 жителей Новоаганска и Варьегана.

Для каждой возрастной категории подобрали дистанции, соответствующие возможностям спортсменов.

- Это моя первая победа. Участвую в различных соревнованиях с шести лет. Следует лыжами заниматься, чтоб быть более здоровым и укрепить мышцы, - рассказал один из участников Максим Антропов

Победителей и призеров спортивного забега в каждой возрастной категории наградили медалями и дипломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU