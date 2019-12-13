Начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов губернатора

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-13T14:20:01+03:00

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Координационный совет по предоставлению грантов губернатора ХМАО на развитие гражданского общества утвердил положение о конкурсе. Принято решение о начале приема заявок на предоставление грантов в 2020 году.

Заявки будут приниматься от социально ориентированных НКО Югры с 16 декабря 2019 года по 16 января 2020 года. Итоги будут подведены не позднее 1 апреля 2020 года.

Конкурс включает в себя десять направлений среди которых: «Молодежная политика», «Культура и искусство», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и т.д.

Правительство ХМАО напоминает, что в этом грант было подано 574 заявки от 341 организации региона. Из них победили 127. Суммарный фонд составил 100 млн. рублей.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте грантгубернатора.рф. Документы, определяющие правила проведения конкурса по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU