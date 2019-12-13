Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-13T14:12:52+03:00

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Ханты-Мансийск стал первым городом в Югре, где была построена система «Безопасный город». Ее начали внедрять еще в 2018 году, а сегодня в рамках национальных проектов проводятся мероприятия по расширению функционала.

По словам Марса Ильхужина, заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», за прошедший год («Безопасный город» был запущена в декабре прошлого года) систему наполнили нормативно-справочной информацией, контентом, которые позволяют более оперативно и точно реагировать на события в области общественной безопасности и безопасности среды обитания. Обработка их ведется в автоматизированном режиме, далее система предлагает возможные варианты реагирования на нештатную ситуацию. Но выбор алгоритма решения остается за сотрудником экстренной службы.

Стоит отметить, что за 2019 год в городе установили 16 новых камер к тем, что уже были подключены к системе. Всего на сегодняшний день в «Безопасном городе» порядка 170 камер, установленных на улицах Ханты-Мансийска.

- Это не просто камеры, которые собирают видеопоток, это интеллектуальная система, которая в онлайн-режиме анализирует видеопотоки и фиксирует тревожные факты и происшествия, - пояснил Марс Ильхужин.

Также система ведет мониторинг окружающей среды с помощью датчиков уровня воды, химического состава воздуха, радиационного мониторинга и метеорологических датчиков. Данные с них используются для проведения прогнозов развития неблагоприятных явлений, таких как паводки и лесные пожары. Кроме того, «Безопасный город» сегодня может получать и передавать обращения в Систему-103, а все заинтересованные ведомства видят передвижение медицинских автомобилей на электронной карте города в онлайн-режиме. Появилась в этом году и информация об объектах коммунальной инфраструктуры – сетях газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, управляющих компаниях.

- Процесс наполнения контентом нельзя останавливать. Кроме того, жизнь в городе не стоит на месте, поэтому контент требует постоянной актуализации, чтобы он соответствовал реальности. Работа будет продолжатся и в последующие годы, - добавил Марс Ильхужин.

Как подчеркнул заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, система, прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия. За счет нее, например, удалось значительно снизить уровень преступности на улицах города. Так, с помощью системы за год установили и задержали 12 человек, совершивших правонарушения.

Пока в число городов региона, где работает «Безопасный город», входят Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, Мегион и Советский район. Но в будущем в планах правительства округа - расширить охват населенных пунктов Югры. Созданная система позволяет это сделать.