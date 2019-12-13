2019-12-13T14:12:52+03:00
Общество

Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий

Реализация предусмотрена в рамках двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Система "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияСистема "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийск стал первым городом в Югре, где была построена система «Безопасный город». Ее начали внедрять еще в 2018 году, а сегодня в рамках национальных проектов проводятся мероприятия по расширению функционала.

По словам Марса Ильхужина, заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», за прошедший год («Безопасный город» был запущена в декабре прошлого года) систему наполнили нормативно-справочной информацией, контентом, которые позволяют более оперативно и точно реагировать на события в области общественной безопасности и безопасности среды обитания. Обработка их ведется в автоматизированном режиме, далее система предлагает возможные варианты реагирования на нештатную ситуацию. Но выбор алгоритма решения остается за сотрудником экстренной службы.

Стоит отметить, что за 2019 год в городе установили 16 новых камер к тем, что уже были подключены к системе. Всего на сегодняшний день в «Безопасном городе» порядка 170 камер, установленных на улицах Ханты-Мансийска.

- Это не просто камеры, которые собирают видеопоток, это интеллектуальная система, которая в онлайн-режиме анализирует видеопотоки и фиксирует тревожные факты и происшествия, - пояснил Марс Ильхужин.

Также система ведет мониторинг окружающей среды с помощью датчиков уровня воды, химического состава воздуха, радиационного мониторинга и метеорологических датчиков. Данные с них используются для проведения прогнозов развития неблагоприятных явлений, таких как паводки и лесные пожары. Кроме того, «Безопасный город» сегодня может получать и передавать обращения в Систему-103, а все заинтересованные ведомства видят передвижение медицинских автомобилей на электронной карте города в онлайн-режиме. Появилась в этом году и информация об объектах коммунальной инфраструктуры – сетях газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, управляющих компаниях.

- Процесс наполнения контентом нельзя останавливать. Кроме того, жизнь в городе не стоит на месте, поэтому контент требует постоянной актуализации, чтобы он соответствовал реальности. Работа будет продолжатся и в последующие годы, - добавил Марс Ильхужин.

Как подчеркнул заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, система, прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия. За счет нее, например, удалось значительно снизить уровень преступности на улицах города. Так, с помощью системы за год установили и задержали 12 человек, совершивших правонарушения.

Пока в число городов региона, где работает «Безопасный город», входят Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, Мегион и Советский район. Но в будущем в планах правительства округа - расширить охват населенных пунктов Югры. Созданная система позволяет это сделать.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Советского района попался с почти двумя граммами наркотиков
Жители Нижневартовского района присоединились к акции «Бросай болеть – вставай на лыжи»
Начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов губернатора
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Югре проходит акция «#ЮграБезКоррупции»
Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как правильно выбрать живую ель
Ликвидация последствий ночного сургутского снегопада продолжается
Сургутянку осудили за взятки сотрудникам Росреестра
На урайской площади «Планета звезд» появится уникальный ледовый городок
В Нягани более ста работников добились своей зарплаты через прокуратуру
На новогодние праздники Сургут по-особому осветят
Полиция Югры задержала мошенницу, скрывавшуюся более двух лет
В школьные столовые Нижневартовска закупают новое оборудование
Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком
Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города
Жителей Сургутского района района в праздники ждет большое количество событий
Вместо новогоднего платья жительница Белоярского района получила пакеты с песком
На автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись два «ВАЗа»
Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками
В Сургутском районе состоится III форум гражданских инициатив
Двое вартовчан задержаны по подозрению в распространении крупной партии наркотиков
«Сказка каждому ребенку» наступила в поликлинике Нягани