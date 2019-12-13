В Югре проходит акция «#ЮграБезКоррупции»
Департамент госслужбы Югры проводит акцию «#ЮграБезКоррупции». Это делается для формирования в обществе нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.
Участниками акции могут быть граждане любого возраста, проживающие на территории округа.
С 4 по 24 декабря участникам необходимо размещать под хэштегом акции фото с использованием антикоррупционного баннера, рисунка или плаката. Под фото возможна публикация краткой истории проявления коррупции, с которой когда-либо сталкивался лично участник.
Разместившие публикацию могут принять участие в розыгрыше сувениров с антикоррупционной символикой. Для этого необходимо поставить лайк и комментарий – «Я против!» под публикацией Депгосслужбы Югры о проведении акции. Розыгрыш состоится в прямом эфире.
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ИСТОЧНИК KP.RU