Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как правильно выбрать живую ель

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-13T13:43:45+03:00

Она должна быть пушистой и симметричной

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Роспотребнадзор ХМАО сообщает, чтобы избежать насекомых и грибка при покупке живых деревьев у продавца нужно попросить фитосанитарный сертификат.

Понравившееся дерево необходимо приподнять и ударить нижней частью об пол. Если при этом осыпалось много иголок, то выбирайте дальше.

Заранее приобретенные деревья нужно хранить на улице или балконе. Если дерево в доме принято устанавливать заранее, то лучше выбирать сосну: она долговечнее если примерно на неделю.

При выборе ели нужно обратить внимание на пушистость и симметричность, а также душистый запах.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что утилизировать елки необходимо на специальных площадках для сбора крупногабаритных отходов. Они имеются практически во всех дворах многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU