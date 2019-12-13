Ликвидация последствий ночного сургутского снегопада продолжается

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-13T13:34:01+03:00

В первую очередь чистят около детсадов и школ

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За неполные сутки в Сургуте выпало четыре сантиметра осадков. Техника работает в две смены, всего 354 механических уборщика.

В первую очередь уборка снега производится возле детсадов и школ. Затем технику направляют на городские улицы и только потом во дворы, которые преимущественно закреплены за управляющими компаниями.

- Снегоуборочная техника приступила к уборке снега после 10 часов утра. Это связано с тем, что утром сургутяне едут на работу, везут детей в детсады и школы. Во избежание транспортного коллапса было принято решение вывести технику после часа пик, – рассказал начальник транспортного управления Олег Черемисин.

В настоящее время снег вывозится на действующие полигоны, но в связи с потеплением два полигона не могут принять все машины, так как туда затруднен проезд.

Администрация Сургута отмечает, что борьба со снегопадом в городе идет в круглосуточном режиме. Очистка от снега в вечернее и ночное время более эффективна из-за низкого потока машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU