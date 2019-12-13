Сургутянку осудили за взятки сотрудникам Росреестра

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-13T13:25:48+03:00

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Сургутский городской суд признал виновной местную жительницу по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника, в том числе в значительном размере».

По информации прокуратуры ХМАО, злоумышленница с целью получения более высокой прибыли от совершения сделок по купле-продаже предложила сотрудникам Росреестра проводить за деньги ускоренную госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Два специалиста Сургутского отдела Росреестра с октября 2016 по август 2018 года получили от обвиняемой взятки на сумму более 1 миллиона рублей.

Суд назначил виновной три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штраф 800 тысяч рублей. Работники Росреестра признаны виновными по статье «Получение взятки должностным лицом».

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ИСТОЧНИК KP.RU