На урайской площади «Планета звезд» появится уникальный ледовый городок

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-13T13:15:33+03:00

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Сегодня на площади «Планета Звезд» в Урае начались подготовительные работы по постройке скульптур, возведению горок и установке елки. В 2019 году в городе оборудуют две основные зоны для организации активного отдыха горожан.

Ледовый городок строят профессионалы из Перми. Такие масштабные работы со льдом в городе развернулись впервые. Центральный зимний городок будет выполнен по мотивам знаменитой сказки «Щелкунчик и мышиный король».

Администрация Урая добавляет, что предприятия и организации города, а также жители могут украсить свои дворы в рамках городского конкурса «Зимняя сказка». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 декабря в управление градостроительства, Урая. Телефон для справок: 2-84-20, электронная почта: sekretaruaig@urban.uray.ru. Подведение итогов конкурса состоится на в последние дни года.

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ИСТОЧНИК KP.RU