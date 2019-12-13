2019-12-13T13:09:22+03:00
Общество

В Нягани более ста работников добились своей зарплаты через прокуратуру

Работодатель и ранее совершал аналогичное правонарушение
Руслан Савинов
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После вмешательства прокураты в Нягани более ста работников получили от предприятия долги по зарплате. Фото прокуратуры ХМАО.После вмешательства прокураты в Нягани более ста работников получили от предприятия долги по зарплате. Фото прокуратуры ХМАО.
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Прокуратура Нягани установила, что на предприятии «Монтажное управление № 5» были долги по зарплате.

Работодатель задолжал перед 103 работниками за июнь-август 2019 года более 9 миллионов рублей. При этом в июне 2019 года арбитражный судом ХМАО признал предприятие банкротом.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

Прокуратура ХМАО добавляет, что мировой суд оштрафовал коммерсанта на 110 тысяч рублей. И главное, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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