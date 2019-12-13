2019-12-13T13:07:10+03:00
Общество

На новогодние праздники Сургут по-особому осветят

Продуманы мельчайшие детали оформления
Руслан Савинов
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Утверждено световое оформление Сургута на новогодние праздникиУтверждено световое оформление Сургута на новогодние праздникиФото: pixabay.com
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В Сургуте утвердили концепцию праздничного светооформления.

- При выборе цвета архитектурного освещения учитывается фасад, цвета фирменного стиля, рекламного и витринного оформления первых этажей. Например, если в центральном районе здание с фасадом желтого цвета, то синий цвет не может быть использован, потому что при смешении этих цветов получится зелёный. Учитывая эту особенность, в освещении этого здания может использоваться белый нейтральный, теплый белый и в небольших пропорциях - желтый цвет. Умеренное использование цветовых контрастов добавит динамики и разнообразит световую среду района, - рассказывает замдиректора департамента архитектуры Сургута Юрий Валгушкин.

Для формирования комфортной и целостной световой среды необходимо также соединить рекреационные зоны (парки, скверы, аллеи) световыми дорожками. В данном случае элементами эффективной организации световой среды для пешеходов могут быть: декоративные световые опоры в едином стиле, декоративные кронштейны, световые колонны, светильники-скульптуры, городская мебель со встроенными световыми приборами, «световые кровли» над пешеходными зонами и т.д.

По данным администрации Сургута, праздничное освещение будет ярким и нарядным. Продление светового дня и цветотерапия положительно скажутся на жизненном ритме города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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