2019-12-13T13:10:01+03:00
Происшествия

Полиция Югры задержала мошенницу, скрывавшуюся более двух лет

Остап Бендер в юбке нашлась в Черкесске
Руслан Савинов
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Полиция Югры задержала подозреваемую в мошенничестве, скрывавшуюся более двух лет. Фото УМВД ХМАО.Полиция Югры задержала подозреваемую в мошенничестве, скрывавшуюся более двух лет. Фото УМВД ХМАО.
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Летом 2017 в полицию Урая обратились шесть предпринимателей с заявлениями о мошенничестве. Они рассказали полицейским, что пострадали от действий торговки с местного рыбного рынка.

Женщина предложила коммерсантам поставку оптовой партии лосося по привлекательной цене. Предприниматели согласились и внесли 100% предоплату. В течение нескольких месяцев гражданка под различными предлогами не только откладывала поставку товара, но еще и занимала у предпринимателей в долг. Потом она незаметно уехала из города. Предприниматели лишились в общей сложности более 3 миллионов рублей.

Личность злоумышленницы удалось установить благодаря особой примете: татуировка на плече. Уроженка Ставропольского края ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. В июле 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В декабре 2019 года угрозыск установил местонахождение подозреваемой после двух лет поисков: она скрывалась в Черкесске.

В настоящее время женщина под стражей, ей предъявлено обвинение по шести эпизодам. Остапу Бендеру в юбке грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч.

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Скрывавшуюся от следствия более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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