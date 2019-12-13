В школьные столовые Нижневартовска закупают новое оборудование

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-13T12:07:06+03:00

Вместе с этим обновляют и меню

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В Нижневартовске продолжается переоснащение школьных столовых и разработка меню для особенных детей. Меняется подход к школьному питанию: планируется разработка меню для детей, болеющих хроническими заболеваниями.

Дума ХМАО сообщает, что с 1 января следующего года увеличивается сумма из бюджета округа на обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся льготных категорий. Также этот перечень дополнен категорией детей-инвалидов.

- За последние 2 года на закупку такого оборудования уже потрачено 5 млн. рублей. Приоритетным направлением является установка пароконвектоматов в пищеблоках. В них можно и жарить, и тушить, выпекать и готовить на пару. На сегодняшний день из 35 школьных столовых этим оборудованием оснащены 28, что составляет 80% от общего количества нижневартовских школ, – рассказал депутат Югры от Нижневартовска Сергей Великий.

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ИСТОЧНИК KP.RU