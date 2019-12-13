СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-13T12:01:24+03:00

Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком. Фото Росгвардии ХМАО.

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Накануне в Урае группа Росгвардейцев в составе старшего сержанта Ильназа Муратова и сержанта Алексея Ходич при патрулировании получили сообщение о том, что в одном из домов второго микрорайона произошло возгорание.

На месте пожара в задымленном доме на лестничной площадке восьмого этажа они нашли женщину, отравившуюся угарным газом.

Сотрудники вывели хозяйку квартиры к бригаде скорой помощи. Она рассказала, что ее старший ребенок, которому чуть больше года, играл со спичками, и из-за этого загорелся матрас.

Благодаря действиям росгвардейцев женщина с детьми и ее соседка спасены. Точные причины возгорания устанавливаются: проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU