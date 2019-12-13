Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком
Накануне в Урае группа Росгвардейцев в составе старшего сержанта Ильназа Муратова и сержанта Алексея Ходич при патрулировании получили сообщение о том, что в одном из домов второго микрорайона произошло возгорание.
На месте пожара в задымленном доме на лестничной площадке восьмого этажа они нашли женщину, отравившуюся угарным газом.
Сотрудники вывели хозяйку квартиры к бригаде скорой помощи. Она рассказала, что ее старший ребенок, которому чуть больше года, играл со спичками, и из-за этого загорелся матрас.
Благодаря действиям росгвардейцев женщина с детьми и ее соседка спасены. Точные причины возгорания устанавливаются: проводится проверка.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU