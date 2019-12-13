2019-12-13T12:01:24+03:00
Общество

Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком

Причиной возгорания стала детская игра со спичками
Руслан Савинов
Поделиться:
Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком. Фото Росгвардии ХМАО.Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком. Фото Росгвардии ХМАО.
Изменить размер текста:

Накануне в Урае группа Росгвардейцев в составе старшего сержанта Ильназа Муратова и сержанта Алексея Ходич при патрулировании получили сообщение о том, что в одном из домов второго микрорайона произошло возгорание.

На месте пожара в задымленном доме на лестничной площадке восьмого этажа они нашли женщину, отравившуюся угарным газом.

Сотрудники вывели хозяйку квартиры к бригаде скорой помощи. Она рассказала, что ее старший ребенок, которому чуть больше года, играл со спичками, и из-за этого загорелся матрас.

Благодаря действиям росгвардейцев женщина с детьми и ее соседка спасены. Точные причины возгорания устанавливаются: проводится проверка.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Советского района попался с почти двумя граммами наркотиков
Жители Нижневартовского района присоединились к акции «Бросай болеть – вставай на лыжи»
Начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов губернатора
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Югре проходит акция «#ЮграБезКоррупции»
Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как правильно выбрать живую ель
Ликвидация последствий ночного сургутского снегопада продолжается
Сургутянку осудили за взятки сотрудникам Росреестра
На урайской площади «Планета звезд» появится уникальный ледовый городок
В Нягани более ста работников добились своей зарплаты через прокуратуру
На новогодние праздники Сургут по-особому осветят
Полиция Югры задержала мошенницу, скрывавшуюся более двух лет
В школьные столовые Нижневартовска закупают новое оборудование
Сотрудники урайской Росгвардии спасли из пожара женщину с ребенком
Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города
Жителей Сургутского района района в праздники ждет большое количество событий
Вместо новогоднего платья жительница Белоярского района получила пакеты с песком
На автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись два «ВАЗа»
Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками
В Сургутском районе состоится III форум гражданских инициатив
Двое вартовчан задержаны по подозрению в распространении крупной партии наркотиков
«Сказка каждому ребенку» наступила в поликлинике Нягани