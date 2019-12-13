2019-12-13T11:48:56+03:00
Общество

Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города

С этим свершением ее поздравил градоначальник Нижневартовска
Руслан Савинов
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Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города. Фото администрации Нижневартовска.Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города. Фото администрации Нижневартовска.
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Восьмиклассница Анастасия Степанова из школы №31 Нижневартовска совершила восхождение на гору Кала-Патхар на высоту 5644 метра в рамках треккинга к базовому лагерю Эвереста. Там она установила флаг Нижневартовска. Путешествие было посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

- Любовь к путешествиям началась еще в девять лет, когда меня посвятили в путешественники. Пришлось пройти ряд испытаний. Восхождение на гору стало незабываемым впечатлением, никогда этого не забуду. Было сложно, но оно того стоило, - поделилась Анастасия впечатлениями на встрече с главой города.

В связи с расположенностью маршрута в высокогорной зоне 80% пути проходили в условиях пониженного уровня кислорода. Благодаря опытному инструктору альпинисту-экстремалу Игорю Лёдову команда успешно прошла акклиматизацию и совершила восхождение. Следующее путешествие Настю и ее семью ожидает в июне – вместе с родителями планирует отправиться в Приэльбрусье и подняться на высоту 2700 метров.

По данным администрации Нижневартовска, глава города поздравил Анастасию с успешным осуществлением мечты и пожелал всегда добиваться цели. В качестве подарка он преподнес энциклопедию «500 легендарных мест планеты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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