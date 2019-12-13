Опубликована новогодняя программа для жителей Сургутского района

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-13T11:32:33+03:00

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Погрузиться в праздничное настроение жителям Сургутского района помогут мероприятия, проводимые на территории поселений.

Сегодня, 13 декабря, жителей приглашают в угутский краеведческий музей по на выставку «Игрушки с бабушкиной ёлки». Здесь же 21 декабря пройдёт новогоднее мероприятие «Снегири на елку», а 28 декабря - «Мышеловка для Деда Мороза».

С 14 по 29 декабря на лыжной базе белоярского спортивного комплекса по улице Симонова, 1-а у жителей района будет возможность посетить «Резиденцию Деда Мороза».

«Вестник» Сургутского района также сообщает, что в предновогодние дни, с 28 по 31 декабря, в Лянторском этнографическом музее можно увидеть экологическую акцию «Чумовая елка из нетрадиционных материалов и новогодний квест «Приключения в волшебном лесу».

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ИСТОЧНИК KP.RU