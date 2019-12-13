Вместо новогоднего платья жительница Белоярского района получила пакеты с песком

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-13T11:07:28+03:00

Объявление о продаже она нашла в «Одноклассниках»

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Накануне в полицию Белоярского района обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что пыталась купить платье на новогодний корпоратив. В соцсети «Одноклассники» пострадавшая увидела рекламу с подходящим товаром и заманчивой ценой.

Женщине позвонила менеджер магазина «Стильная одежда» и предложила оформить заказ на покупку платья и костюма стоимостью 4570 рублей. Через неделю на сотовый пострадавшей поступило смс-сообщение с текстом: «Заберите на почте Ваш заказ. Внутри Вас ждет подарок».

На почте женщина оплатила товар и доставку по тарифу. Общая сумма составила почти 4700 рублей. Женщина насторожилась: посылка слишком тяжелая. Внутри она обнаружила три пакета с песком и вещи, не соответствующие заказу. После этого она обратилась в полицию.

УМВД по ХМАО сообщает, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/749525" frameborder="0"></iframe> Три пакета с песком вместо новогоднего платья.

ИСТОЧНИК KP.RU