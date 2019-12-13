На автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись два «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-13T10:45:38+03:00

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Накануне в Нефтеюганском районе в 18:00 на 708 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» произошло столкновение двух автомобилей «ВАЗ». Водитель «ВАЗ-2131» не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-21703».

У каждого из водителей в автомобиле было по два пассажира. Оба водителя и их пассажиры в результате ДТП получили ранения.

За минувший день в округе зарегистрировано шесть ДТП, в которых одиннадцать человек получили ранения. Задержаны восемь водителей за управление транспорта нетрезвыми, 2 – за повторное управление в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения 17 водителей привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что зимой крайне неблагоприятные дорожные условиями, которые могут стремительно меняться.

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ИСТОЧНИК KP.RU