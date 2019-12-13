2019-12-13T10:32:57+03:00
Общество

Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками

Мнения жителей по поводу их удобства разделились
Руслан Савинов
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Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками. Администрация города.Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками. Администрация города.
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На улицах Нижневартовска появилось 15 современных автобусных остановок. Павильоны установлены на улицах Интернациональная, Мира, 60 лет Октября, Ленина, Нефтяников, в районе Комсомольского озера и других местах.

Администрация Нижневартовска отмечает, что новый тип остановок пришел на смену старым конструкциям синего цвета. От предыдущих они отличаются формой, цветом и материалом. Новые павильоны полузакрытого вида имеют в современный дизайн. Однако, мнения жителей по поводу удобства остановок разделились.

Директор департамента ЖКХ города Максим Коротаев сообщил, что в дальнейшем павильоны оборудуют электронным табло, которое будет сообщать о времени прибытия автобуса.

- В городе более 200 старых остановочных павильонов. Их необходимо менять – они не соответствуют ни современным требованиям, ни архитектурному облику. Нужны остановки, которые будут соответствовать стандарту и нравиться жителям, - подчеркнул глава Нижневартовска Василий Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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